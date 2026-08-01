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Аргументы недели

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Зеленский: ПВО Украины сбила 1 из 27 баллистических ракет при ночном ударе ВС РФ

Зеленский: ПВО Украины сбила 1 из 27 баллистических ракет при ночном ударе ВС РФ

Украинской ПВО удалось перехватить лишь одну баллистическую ракету при ночном массированном ударе ВС РФ из-за нехватки боеприпасов для комплексов Patriot.

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