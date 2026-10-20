Почему техническая невозможность выборов становится главным козырем против легитимности президента Украины? Как 60 дней перемирия из механизма урегулирования превращаются в инструмент манипуляции? Почему президент США Дональд Трамп считает смену власти в Украине условием для мира? И что станет триггером окончательного падения нынешней украинской власти? Социолог Евгений Копатько в эфире ответил на… Читать далее: https://govorit.
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