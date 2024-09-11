Мечтаешь играть в футбол? ⚽️⚽️⚽️ Новоаннинская ДЮСШ объявляет набор мальчиков(2017-2018 гр.) и девочек(2008-2012 г.
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Мечтаешь играть в футбол? ⚽️⚽️⚽️ Новоаннинская ДЮСШ объявляет набор мальчиков(2017-2018 гр.) и девочек(2008-2012 г.