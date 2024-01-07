Кучеров набрал 1+2 с «Бостоном» и единолично возглавил гонку бомбардиров. У него 67 очков в 40 играх

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Форвард «Тампы» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (3:7). На счету россиянина стало 67 (28+39) очков в 40 играх в текущем сезоне.