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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров набрал 1+2 с «Бостоном» и единолично возглавил гонку бомбардиров. У него 67 очков в 40 играх

Кучеров набрал 1+2 с «Бостоном» и единолично возглавил гонку бомбардиров. У него 67 очков в 40 играх

Форвард «Тампы» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (3:7).  На счету россиянина стало 67 (28+39) очков в 40 играх в текущем сезоне.

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