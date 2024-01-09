На Кубани ликвидируют разлив нефтепродуктов на железной дороге: поезда идут без задержки

- В пути следования грузового железнодорожного состава по направлению ст. Полтавская – ст. Протока в Краснодарском крае 08 января 2024 года произошла разгерметизация цистерны и утечка нефтепродуктов, - говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии