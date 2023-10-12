Новак заявил о глобальной диверсификации российской газовой отрасли

В Российской Федерации происходит глобальная диверсификация газовой отрасли. Вектор развития – ориентация поставок газа на Восток и развитие сжиженного природного газа, который можно поставлять с помощью транспорта в любую точку мира.
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