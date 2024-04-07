Морской "Панцирь-М" впервые уничтожил крылатую ракету Storm Shadow

Русские военные успешно сбивают крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.Зенитным ракетным комплексом "Панцирь-М" успешно сбиты первые крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства, которыми Запад накачивает Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии