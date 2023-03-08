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Эксперт Блэк предположил, кто на самом деле стоит за подрывом «Северных потоков»

Эксперт Блэк предположил, кто на самом деле стоит за подрывом «Северных потоков»

Лидеры коллективного Запада отвечают за диверсию на «Северных потоках». Так считает представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.

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