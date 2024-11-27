Правительство Смоленской области возместит оставшимся без света жителям региона расходы на временное жилье

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о ходе восстановительных работ Власти региона готовы возместить жителям Смоленской области области, пострадавшим от массовых отключений электроэнергии в результате разгула непогоды, расходы по размещению в гостиницах - до восстановления подачи ресурса в их дома, срок которого уже намечен.