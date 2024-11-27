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Правительство Смоленской области возместит оставшимся без света жителям региона расходы на временное жилье

Правительство Смоленской области возместит оставшимся без света жителям региона расходы на временное жилье

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о ходе восстановительных работ Власти региона готовы возместить жителям Смоленской области области, пострадавшим от массовых отключений электроэнергии в результате разгула непогоды, расходы по размещению в гостиницах - до восстановления подачи ресурса в их дома, срок которого уже намечен.

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