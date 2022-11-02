«Большие гонки» ракет средней дальности. От Хрущева до Путина

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) – договор между СССР и США, подписанный Горбачевым и Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.
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