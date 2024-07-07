❕Под Алуштой потушили пожар Открытое горение лесной подстилки ликвидировано. Площадь пожара составила почти 4,2 тысячи «квадратов», сообщили в МЧС России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❕Под Алуштой потушили пожар Открытое горение лесной подстилки ликвидировано. Площадь пожара составила почти 4,2 тысячи «квадратов», сообщили в МЧС России.