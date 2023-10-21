Учитель математики напал на школьницу во время урока

В Краснодаре разразился громкий скандал в одной из гимназий города. Там учитель математики набросился на ученицу 6-го класса, которая отказалась сдавать мобильный телефон после неоднократных просьб педагога.
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