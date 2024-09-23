Наследник Овечкина не пощадил русского вратаря, чемпион КХЛ устроил побоище! Наши на предсезонке НХЛ

Сезон все ближе.Предсезонка НХЛ стартовала, а значит, регулярный чемпионат близко. Понятно, что слишком серьезно воспринимать сентябрьские игры никто не будет, а результат в них — последнее, что будет волновать команды.
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