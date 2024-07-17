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«Мне плевать, что там происходит у них на Украине»: заявления будущего вице-президента США в случае победы Трампа шокировали Зеленского (ВИДЕО)

«Мне плевать, что там происходит у них на Украине»: заявления будущего вице-президента США в случае победы Трампа шокировали Зеленского (ВИДЕО)

фото: На ситуацию отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Вице-президент в новой администрации кандидата в президенты США Дональда Трампа Джей Ди Вэнс отметился резким заявлением, касающемся финансовой помощи Украины.

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