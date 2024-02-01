Квартальный отчёт Qualcomm выявил признаки улучшения ситуации на рынке смартфо...

Квартальный отчёт Qualcomm выявил признаки улучшения ситуации на рынке смартфоновОт квартальной статистики Qualcomm многие инвесторы ждали сигналов по динамике рынка смартфонов, и компания заявила, что в прошлом квартале её выручка в данном сегменте выросла на 16 % в годовом сравнении до $6,69 млрд.