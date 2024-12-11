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Певица Монеточка и рэпер Noize MC номинированы на Нобелевскую премию мира

Певица Монеточка и рэпер Noize MC номинированы на Нобелевскую премию мира

Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) (признана в РФ иностранным агентом) и рэпер Иван Алексеев (Noize MC) (признан в РФ иностранным агентом) номинированы на Нобелевскую премию мира, которую вручат в 2025 году.

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