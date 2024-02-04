Отзывы реальных владельцев Changan UNI-T с фото: клубок противоречий и странные недостатки

Машина эта в России только появилась в 2023 г, и толком о ней не знает почти никто. Как показала практика, машины серии ЮНИ не знают даже менеджеры автосалонов, в которых они продаются, предлагая установить в качестве допов оборудование, уже установленное штатно, с завода.