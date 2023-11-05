Михаил Гуцериев: Гнойник антисемитизма надо вскрывать, а не замазывать румянами демагогии

Известный российский предприниматель отреагировал эмоциональной статьей на печальный инцидент в аэропорту Махачкалы Дмитрий Виноградов На фото: школа для горских евреев, 1920 год (Фото: wики/ общественное достояние) Антисемитская акция в аэропорту Дагестана, случившаяся в прошлое воскресенье, по-настоящему поразила россиян, и такое событие требует не только в последовавшей реакции правоохранительных органов, но и общественного осмысления.