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Парламент Эстонии избрал Юлле Мадизе новым президентом страны

Парламент Эстонии избрал Юлле Мадизе новым президентом страны

Депутаты Рийгикогу избрали канцлера права Юлле Мадизе новым президентом Эстонии. Голосование в парламенте проходило в тайном формате.

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