В логовах эусоциальных животных — видов, живущих колониями с социальной организацией, разделенной на касты плодовитых особей (отвечающих за размножение) и неплодовитых (отвечающих за питание и защиту своих товарищей), — гнезда содержат яйца, личинки и мно

﻿﻿В гнездах эусоциальных животных — видов, живущих группами и социальная организация которых делится на касты плодовитых особей (отвечающих за размножение) и стерильных особей (отвечающих за питание и защиту своих собратьев), — гнездо содержит яйца, личинки и т д большое количество особей ценится хищниками и паразитами.