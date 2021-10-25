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Почему болит грудь у женщин

Почему болит грудь у женщин

Боль в груди – распространенная жалоба женщин на приеме у маммолога. Неприятные ощущения часто сопровождают предменструальный синдром, после ежемесячного кровотечения проходят, но нередко дискомфорт указывает на патологии груди и других органов.

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