Почему болит грудь у женщин

Боль в груди – распространенная жалоба женщин на приеме у маммолога. Неприятные ощущения часто сопровождают предменструальный синдром, после ежемесячного кровотечения проходят, но нередко дискомфорт указывает на патологии груди и других органов.
Боль в груди – распространенная жалоба женщин на приеме у маммолога. Неприятные ощущения часто сопровождают предменструальный синдром, после ежемесячного кровотечения проходят, но нередко дискомфорт указывает на патологии груди и других органов.
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