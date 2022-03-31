Пропавшая в Приморье женщина нашлась после двух месяцев поисков

В Приморье объявили в розыск жительницу Уссурийска, пропавшую в феврале 2022 года. 42-летняя женщина перестала выходить на связь с родственниками.
Популярные статьи
- Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и технике ВСУ
- Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины
- Команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища стала победителем Международной олимпиады по математике и физике
Свежие комментарии