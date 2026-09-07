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Умерла актриса из "Интернов" и "Универа" Альбина Евтушевская

Умерла актриса из "Интернов" и "Универа" Альбина Евтушевская

Х/ф " Ивановъ", реж. Вадим Дубровицкий, 2010 На 85-м году жизни умерла российская актриса Альбина Евтушевская, известная по ролям в сериалах "Глухарь", Интерны" и "Универ".

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