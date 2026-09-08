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Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» не только у «Манчестер Сити», но и у других европейских клубов»

Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» не только у «Манчестер Сити», но и у других европейских клубов»

Олег Еремин, агент защитника «Зенита» Игоря Дивеева, рассказал, какие европейские клубы интересовались его клиентом.

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