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ФедералПресс

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Путин: Москва не планирует нападать на Европу и готова к сотрудничеству

Путин: Москва не планирует нападать на Европу и готова к сотрудничеству

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы восстановить отношения с европейскими странами, но предупредил, что Россия ответит на действия, которые будут направлены против нее.

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