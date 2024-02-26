Врач Фомичева: людям с гипертонией нельзя самим уменьшать дозировки лекарств

Самая главная ошибка людей с гипертонией — это невыполнение рекомендаций врача. В частности, это элементарное несоблюдение DASH-диеты, рекомендованной для гипертоников, и чрезмерное употребление соленой пищи.
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