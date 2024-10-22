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Царьград

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В Курске арестовали двоих солдат ВСУ за теракт и мародерство

В Курске арестовали двоих солдат ВСУ за теракт и мародерство

Суд в Курской области заключил под стражу двоих украинских солдат, которые мародерствовали в регионе.

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