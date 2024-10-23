Культурное развитие на Сахалине: новый театральный центр и музей под открытым небом

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, на которой стороны обсудили вопросы развития культуры в регионе.
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