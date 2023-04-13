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WP: утечку документов Пентагона мог организовать сотрудник военной базы США

WP: утечку документов Пентагона мог организовать сотрудник военной базы США

За утечкой секретных документов Пентагона может стоять сотрудник одной из американских военных баз, пишет газета Washington Post, ссылаясь на участника закрытой чат-группы в системе обмене сообщениями Discord, где были выложены эти документы.

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