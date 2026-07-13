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ФСБ пресекла атаку дронов на аэродромы в Амурской и Челябинской областях

ФСБ пресекла атаку дронов на аэродромы в Амурской и Челябинской областях

Сотрудники ФСБ пресекли готовящиеся украинскими спецслужбами масштабные атаки с применением БПЛА по военным аэродромам Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях, исполнителей и пособников задержали.

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