«Всё то же самое, третий год подряд!» Льюис Хэмилтон раскритиковал машину Mercedes

«Всё то же самое, третий год подряд!» Льюис Хэмилтон критикует машину MercedesLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил, что Mercedes по-прежнему не решила проблему с вертикальной раскачкой машины, которая впервые возникла ещё в 2022 году.