В Шотландии мать погубила трехмесячную дочь при помощи фена для сушки волос

Жительницу Шотландии судят за расправу над дочерью, которую она засушила феном, сообщает Sky News. На скамье подсудимых оказалась 28-летняя Кортни Гартшор из Абердина, обвиняемая в причинении тяжкого вреда своей трехмесячной дочери Далии-Роуз.