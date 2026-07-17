В Шотландии мать погубила трехмесячную дочь при помощи фена для сушки волос

Жительницу Шотландии судят за расправу над дочерью, которую она засушила феном, сообщает Sky News. На скамье подсудимых оказалась 28-летняя Кортни Гартшор из Абердина, обвиняемая в причинении тяжкого вреда своей трехмесячной дочери Далии-Роуз.
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