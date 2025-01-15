Россия ускорит сбор мазута в Черном море, чтобы избежать международных проблем. Если загрязнения попадут к соседям, они могут потребовать выплатить ущерб, рассказал нам член Международного социально-экологического союза Михаил Юрченко.
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