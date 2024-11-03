🛣️ Наконец-то заканчивают работу на участке трассы М-12 На третьем этапе строительства дороги М-12 «Восток» между Дюртюли и Ачимом положили почти 550 тысяч тонн асфальта.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🛣️ Наконец-то заканчивают работу на участке трассы М-12 На третьем этапе строительства дороги М-12 «Восток» между Дюртюли и Ачимом положили почти 550 тысяч тонн асфальта.
Свежие комментарии