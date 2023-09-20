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«Нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне. Есть «Аякс» с «Зенитом» и все остальные». Хавбек «Крыльев» Бейл о лигах

«Нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне. Есть «Аякс» с «Зенитом» и все остальные». Хавбек «Крыльев» Бейл о лигах

«Нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне. В Нидерландах много молодых игроков, в России сейчас тоже появляется талантливая молодежь.

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