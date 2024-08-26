Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мнение об аресте Павла Дурова, отличное от общего причитания

Мнение об аресте Павла Дурова, отличное от общего причитания

Комментарий Александры Полуэктовой (без редактирования). Про Дурова отписались уже чуть более чем все.

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