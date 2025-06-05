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Роспотребнадзор: Начата санэпидпроверка по факту отравления детей в поезде

Управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту начата санитарно-эпидемиологическая проверка по факту регистрации случаев острой кишечной инфекции в детской организованной группе, следовавшей в поезде по маршруту Екатеринбург-Анапа.

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