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Наш потерянный мир

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В России рассказали о передавших координаты оружейной выставки офицерах ВСУ

В России рассказали о передавших координаты оружейной выставки офицерах ВСУ

Сведения об оружейной выставке, по которой российские войска нанесли удар, и точные координаты местонахождения пункта сбора высокопоставленных украинских военных могли передать офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своих интересах.

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