«Белый дом престарелых»: политолог Миронов рассказал, как американцы шутят над Байденом

Джо Байден в очередной раз поздоровался с невидимкой и стал героем интернет-мемов. Политолог Григорий Миронов в беседе с «ПолитРоссией» заявил, что из-за состояния президента американцы начали называть его резиденцию «Белым домом престарелых».