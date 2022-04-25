Любопытно, однако

73 680 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Samarium
    Мы НЕ считаем украинцев своими...Да, и в большинстве своем, и раньше никогда не считали их таковыми,.... Это миф, соз...Россия еще не нач...
  • Альфред Зябликов
    Что это значит? Это значит, что так или иначе планы врагов Кремля были реализованы.Россия еще не нач...
  • Владимир Попов
    Некоторые комментаторы предлагали символ крымской весны (имеется в виду Поклонская) в президенты новой окраины, а ока...Россия еще не нач...

«Белый дом престарелых»: политолог Миронов рассказал, как американцы шутят над Байденом

«Белый дом престарелых»: политолог Миронов рассказал, как американцы шутят над Байденом

Джо Байден в очередной раз поздоровался с невидимкой и стал героем интернет-мемов. Политолог Григорий Миронов в беседе с «ПолитРоссией» заявил, что из-за состояния президента американцы начали называть его резиденцию «Белым домом престарелых».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх