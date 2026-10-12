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С 14 октября погода в Петербурге резко изменится после затяжных дождей

С 14 октября погода в Петербурге резко изменится после затяжных дождей

Жителям Санкт-Петербурга рассказали о погоде, которая ждет их на новой неделе, с 12 по 18 октября. Сначала горожане промерзнут под дождями, а затем погреются на солнышке.

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