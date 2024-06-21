В Resident Evil 5 прокачали текстуры Джилл Валентайн, Криса Редфилда, Ребекки и ещё 7 персонажейМоддер с ником epicawesomemods выпустил несколько наборов HD-текстур для ПК-версии Resident Evil 5, улучшающих внешность основных и второстепенных персонажей знаменитого хоррора.