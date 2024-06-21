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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Resident Evil 5 прокачали текстуры Джилл Валентайн, Криса Редфилда, Ребекки и ещё ...

В Resident Evil 5 прокачали текстуры Джилл Валентайн, Криса Редфилда, Ребекки и ещё ...

В Resident Evil 5 прокачали текстуры Джилл Валентайн, Криса Редфилда, Ребекки и ещё 7 персонажейМоддер с ником epicawesomemods выпустил несколько наборов HD-текстур для ПК-версии Resident Evil 5, улучшающих внешность основных и второстепенных персонажей знаменитого хоррора.

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