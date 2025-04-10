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Спасибо Макрону. Внутри НАТО зреет новый раскол

Спасибо Макрону. Внутри НАТО зреет новый раскол

Благодаря Франции в НАТО зреет новый раскол. Ястребиная позиция Эммануэля Макрона в украинском конфликте уже вбила клин между европейской частью Североатлантического союза и США под руководством Дональда Трампа.

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