Спасибо Макрону. Внутри НАТО зреет новый раскол

Благодаря Франции в НАТО зреет новый раскол. Ястребиная позиция Эммануэля Макрона в украинском конфликте уже вбила клин между европейской частью Североатлантического союза и США под руководством Дональда Трампа.
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