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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Мартемьянов: «Северсталь» наказала «Амур» за тактические ошибки и в конце поймала на контратаке. Надо было действовать хладнокровнее»

«Мы долго в первом периоде входили в игру. Может, это связано с тем, что у нас был недельный перерыв.

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