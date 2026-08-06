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В Барнауле наградили лучших строителей Алтайского края

В Барнауле наградили лучших строителей Алтайского края

Барнаул. Концертный зал "Сибирь". Сегодня здесь чествовали тех, кто строит наш край. В преддверии Дня строителя и в год 70-летия праздника в Алтайском крае награждают лучших специалистов и ветеранов отрасли.

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