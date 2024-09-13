Астраханца в третий раз оштрафовали за сброс из грузовика отходов на почву

Общая сумма штрафов составила 150 тысяч рублей. В 2022 и 2023 годах инспекторы региональной службы природопользования привлекали одного астраханца к ответственности за сброс отходов на почву со своего КамАЗа.
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