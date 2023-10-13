Эксперт Колодочкин назвал предметы, которые должны быть в багажнике машины в холода

Автоэскперт Михаил Колодочкин в интервью «Звезде» рассказал о том, что положить в багажник автомобиля при подготовке к зиме, какие предметы могут пригодиться в непредвиденных ситуациях и дал советы водителям по вождению в зимний период.
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