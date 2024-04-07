Евклид: отец геометрии

Несмотря на распространенное мнение о чрезмерной сложности математики и геометрии, погружение в историю и изучение древних мыслителей, опережавших свою эпоху и создававших сложные теоремы, инновации и открытия в этих областях, может оказаться увлекательным путешествием.
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