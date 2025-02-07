Россияне столкнутся с «обломом» на 8 марта: что изменится в праздничном календаре 2025 года Ирэн ОрлонскаяС 2025 года в России планируется внедрение новых изменений в праздничный календарь, которые должны сделать отдых более продолжительным.
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