Будущее авианосцев. Возможно, и российских Корабли «худеют». Это факт неоспоримый, от которого отвертеться невозможно, и этим они начали заниматься с момента окончания Второй Мировой войны.
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Будущее авианосцев. Возможно, и российских Корабли «худеют». Это факт неоспоримый, от которого отвертеться невозможно, и этим они начали заниматься с момента окончания Второй Мировой войны.
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