«Горький. Опыт: Чудаки» в Электротеатре Станиславский

На Основной сцене Электротеатра Станиславский пройдет серия показов проекта «Горький.Опыт: Чудаки»Пресс-служба Электротеатра Станиславский Участники лаборатории Екатерина Андреева, Мария Беляева, Дарья Далия, Иван Котик, Антон Лукин и другиечитайте на monocle.
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